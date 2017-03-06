﻿莫雷拉一日八W破紀錄 天合爆冷奪評馬協會盃 無敵飛龍 為大摩五奪港澳盃

昨日港澳盃由摩廄「無敵飛龍」奪標，而香港評馬協會盃則由方廄「天合」爆三十九倍大冷W。至於莫雷拉再創紀錄，全日十戰八捷，包括贏「按得贏」、「奔馳寶馬」、「紅衣醒神」、「勝在煌」、「奪冠」、「爭分奪秒」、「神威翱翔」及「哈蝦巴爸」，其中為蔡約翰進帳三W。此外，李寶利和祈普敦都罰停賽兩日。記者：文傑、亨利



昨日重頭戲肉是港澳盃，結果由「無敵飛龍」勝出，練者大摩第五度奪標，而今季則第十八次捧盃，盃王美譽名不虛傳，他賽後開心地說：「能夠五次贏出港澳盃，對個人及馬房都起積極作用！『無敵飛龍』季內不斷進步，鞍上人祈普敦亦發揮出色，人馬都表現極佳，不過此駒不會到澳門參加『澳港盃』，只要進度正常，應有足夠實力出戰級際賽。」



另一方面，莫雷拉昨日雖與盃賽無緣，但其他場次連番取勝，騎者在頭四場先憑「按得贏」、「奔馳寶馬」、「紅衣醒神」及「勝在煌」四出四捷，之後第五場無座騎稍稍休息，到第六場及第八場再贏「奪冠」及「爭分奪秒」，平了以往在港一日六W的紀錄，繼而再憑「神威翱翔」及「哈蝦巴爸」包辦最後一口孖寶，全日十出八勝，破盡紀錄！



至於莫雷拉昨日有三W是蔡廄馬，分別是「紅衣醒神」、「爭分奪秒」及「哈蝦巴爸」，前駒今仗升上一班仍能再贏，莫雷拉賽後指：「雖然『紅衣醒神』今場初跑一班賽，但同場出馬不多，本身負輕磅，形勢並不惡劣，以其目前進度而言，已具備實力挑戰更強的對手。」



而「奔馳寶馬」及「奪冠」今仗都由莫雷拉經手開齋，前駒練者蘇保羅指：「『奔馳寶馬』的血統跟『友瑩格』十分接近，可是質素及性能差別極大，今次降五班出賽，排四檔及配莫雷拉，可謂集有利條件於一身，贏馬不算意外。此駒仍有進步空間，回到四班賽有機會再捷，而且可以應付更長途程比賽。」



而「奪冠」練者賀賢說：「『奪冠』上仗賽後顯得有點不開心，跌磅之餘，健康似乎亦有問題，所以索性讓其休息稍長時間，而復課試閘表現良好，今仗排十四檔無疑難度高，但強配莫雷拉，我對於他的發揮很放心。」