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﻿馬場浮世繪——梁家俊趕返贏財高八斗

2017-03-06 列印
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        莫雷拉、潘頓、柏寶和梁家俊四人前日在外地客串，但賽後均立即回防，所以昨日全部都趕及上陣，如此風塵僕僕，當然心中有馬！其中莫雷拉贏得八場頭馬最威水，而梁家俊亦唔執輸，憑初出的姚廄馬「財高八斗」取得勝利。

練者姚本輝賽後透露：「『財高八斗』試閘速度好快，然而出腳有點古怪，但我為馬主購入時已知道此點，問題不大。此駒與『飛來猛』同父系，應該適合香港，並以千二至千四米最合發揮。」
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