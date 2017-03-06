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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——第九場連贏破歷來紀錄

2017-03-06 列印
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        莫雷拉昨日贏八W破紀錄，但偏偏第九場的「翔惑」就大熱死火，而該場亦爆出驚人賽果，頭馬是三十九倍的「天合」，亞軍是九十九倍的「中游新星」，連贏十元一注派二萬三千八百六十三元，刷新歷來連贏最高派彩紀錄！
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