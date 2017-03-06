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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——奪冠爭分奪秒父子齊贏

2017-03-06 列印
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        昨日「奪冠」及「爭分奪秒」（圖）都由莫雷拉建功，雖然一匹是賀廄馬，一匹是蔡廄馬，但原來兩駒馬主的鍾建書和鍾韙㻺是父子，能夠同日贏馬認真難得，所以鍾韙㻺賽後頻頻話要多謝莫雷拉。
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