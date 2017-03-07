﻿辣辣椒穩定見真章

今期三T多寶有逾六百三十萬累積，以正在萎縮的彩池來說，已屬難得的投注好機會，值得花心思碰碰運氣。綜合近幾次谷中A欄賽事，此賽道的特色是短途賽大利內欄，但中距離則經常有二三疊後追馬上名，故選馬時，方向要因途程而異。



頭關第四場四班一六五○米。此場雖然有「光速銀桂」和「飛快叻」兩匹近仗集中跑短途的馬在陣，但兩駒近況都不算勇銳，甚至未必會搶放，所以再次由「紫電明珠」慢放的機會依然大，步速不會快。最有機會賺形勢的，除了「紫電明珠」之外，便是頗大機會在中段發力的「領航大師」，兩駒都必須兼顧，如要選膽可稍秤先後駒。



其餘「越駿寶」上仗在內欄困死，敗不足據，可是今場步速未必合追，所以要兼顧但不宜作膽。冷腳可留意「由心出發」，其實前仗走三疊得第四已稍為復甦，上仗配莫雷拉在沙田落敗，只因直路取位不順，今仗排好檔隨時變身。



次關第五場四班一二○○米。「辣辣椒」雖然仍未出頭，但當打馬季內演出穩定，之前兩仗在沙田甩三甲，大前仗A+3欄是因在逆風中領放，前仗A欄則走不利的內欄，其實演出都不算差。上仗此駒轉戰谷草，卻選了純鬥速度的一千米，似是為熟習場地多於出擊，但在場地極不利追下，本身直路持續內閃都可追回第三名，走勢及格有餘。試準後今番再渡江並回師最合發揮的千二米，續配潘頓兼抽排好檔，可見真章，博W要看對手發揮，但三甲應穩。



尾關第六場三班一二○○米。此場算是三關中最均勢，不過考慮到後追馬中有「珍珠旺」和「心慷慨」兩匹縮程馬，論卡士和檔位形勢或會比一至四號幾匹此程後上馬好，所以博一博，策略上後追馬只選此兩駒，另加幾匹前置馬互串。



其中「珍珠旺」雖從未在此程上名，但季初一戰轉彎走當晚極不利的三疊，最後只負四個身位，反映跑此程根本有爭三甲之力。至於「心慷慨」上仗初上三班角逐千四米，所負距離雖遠，但其實與三甲馬「帝豪寶寶」、「知多福」只相差個多身位，而且鄰近的「嬴風雲」、「神威敖翔」再出於剛周日都有上佳走勢，可見賽事水準極高，今仗轉戰水準較低的谷草短途，論機會不下於一眾三班馬。