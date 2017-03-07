﻿越駿寶上仗冤枉

李易達早幾年甚少會用潘頓搏殺，今季之前，數李廄馬在潘頓胯下奏捷的，要追溯至二○一二年七月八日的「不老英雄」。然而練騎之間的關係，一時水溝油、一時糖黐豆，為慣見事情。今季李易達與潘頓雖不至於是糖黐豆，然而畢竟已破了之前久未攜手贏馬的僵局，先後有「越駿寶」與「永高」拍檔奏捷的成功例子，總結起來，兩人季內合作十一次得兩冠兩亞一季，上名率近五成亦甚理想。則短期之內，但凡見李廄馬配上潘頓出戰，此攤路還是信得過的。



更何況，「越駿寶」前仗配蘇狄雄在谷A的四班千六米賽事，能後上如飛地追至只負於「主力艦」頸位入Q，顯然之前在五班開齋的增分，未足以令牠在四班技窮，則今回由潘頓操刀再於谷A勝程誓師，兼且排得有利四檔，當有重響勝鼓的本錢。上仗「越駿寶」與潘頓重逢，只輸在直路初正欲發力，卻吃了前方兩匹對手的三文治，無所施為甚冤枉，但仍跑得第五而僅負兩個多馬位，亦足見勇態未曾回落。



聶駿