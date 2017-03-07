﻿閘中尋寶——鴻福滿滿恃質夠爭

第二場四班一千米，「鴻福滿滿」轉吳廄後操練一直疏落，但上月初罕見地試八百米閘，沿途走中檔快跟，走勢尚算不過不失。接着即跑谷草千二米，在對手頗強之下，沿途居後也所負不遠，末段更有點走勢。敗後獲減兩分明晚可出戰四班，老馬跑點底質已可一戰。



同場容廄「霽月高風」上仗賽前試閘見好，結果於直路賽快跟兩段即散，大敗而回。上月中再試谷閘仍見前速甚好，扣韁沿欄領放之下末段維持勁度。上仗段速不合敗不作準，今回初跑轉彎路程應合發揮，遇冷值得多跟一回。



第一場五班一千米，「赤水神駒」今季每次皆見稍有前速，只是末段大多無以為繼。上月初戴眼罩試泥閘，早段似乎速度一般，惟同場太多中上班馬，不夠快也正常，論本身走勢見稚嫩已改善。近來操練相當積極，今仗如早段快速搶欄，有權一鳴驚人。



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