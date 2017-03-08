﻿勝在有方——人和家富珍惜機會

「人和家富」體重僅逾一千磅，所以陣上演出不算準，而谷草千二屬最佳出路，上季曾在二班氣走當時演出特準之「酣睡密碼」，至少有二班中級能力。其後見頂回落，今季較遲復出，跟跑一仗後加綁脷帶，效果甚佳。最近重遊勝路，能跟「勝利名星」串Q而氣走再出能提升名次之「最驫」，屬水準甚高之亞軍，且末段耗力不算多。今次隔四星期再出，細馬體重保持，比「勝利名星」少跑一仗且一來一回賺了八磅，難得抽二檔好位，五歲自購馬處全熟期，日後未必可再進，必珍惜此黃金機會。



「麯院風荷」早前於谷草一哩段速超快跟得急也能得三、四名，比過往更適應此場地，級數能力比此組馬高，有冷望。



方駿暉