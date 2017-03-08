 Advertisement
  • 2017年3月8日 星期三
  • 17º
  • 83%
熱門： 背囊友特首選戰麥當勞捐骨髓敬言仁基金

日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——喜得福有的放矢

2017-03-08 列印
  第四場放頭馬得「紫電明珠」及「敬無極」，步速會正常偏慢。「佳運來」沙田水準不俗，過來谷草會賺級數，排三檔可博冷門。「由心出發」減分甚多，一直無真正拼搏，今仗靚檔輕磅，有分頭要留意。「領航大師」甚勇，中段發力招數又派用場，繼續有機會。

  第六場放頭馬得「星光大師」及「帶盈來」，步速會偏慢。「喜得福」沙田千四水準高，上仗過來谷草一哩排外檔，搶放當然不合，今仗排三檔好跑，成冷必須重視。「帶盈來」前仗僅敗給「一定賺」，水準不俗，轉跑谷草有冷機。「星光大師」大勇但近兩仗水準皆不算高，但繼續賺形勢又有機會。「大英雄」大馬贏完會再進，如不熱繼續兼顧。

文孝
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd