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﻿翠絲過兩關——金剛秀強配求交代

2017-03-08 列印
　　徐雨石馬房的「金剛秀」上次賽前殺聲震天，結果臨場真的大幅落飛，可惜埋門僅敗只得亞軍。走光後，此駒再上陣勢成熱門，實在無可厚非，因此幕後索性用最強配搭，今次搵雷神操刀，目的就是穩穩陣陣求交代，鬥志不用懷疑。

  筆者知道，上仗幕後對「金剛秀」充滿信心，原因是前次田戰走蝕位都接近，認為馬兒狀態已到位，並具備爭勝水準。今次縮程跑一千米，對手實力比起千二米更弱，更得黃金一檔之助，可謂如虎添翼。

  此外，沈集成今季谷戰表現甚佳，今次亦有多匹惡馬互相配合出擊。「得利多」上場易配田泰安卻發揮欠佳，休息三個月操好才出，今次馬上強配雷神，志切收復前失。現時看來，這匹五歲馬的最佳出路是谷草千二米，有幸排黃金一檔，計實力是穩位望贏。

珊翠絲
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