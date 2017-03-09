﻿潘頓起孖封王捧盃

昨晚有兩場盃賽，其中香港足球會盃由李廄「越駿寶」大熱掄元，騎者潘頓另贏賀廄「大情人」起孖，再加兩季一殿而成為騎師王。至於另一錦標的警察盃，則由梁家俊策騎容廄半冷馬「帶盈來」勝出。其餘蔡約翰和杜利萊亦梅開二度，包括合作勝出「秘密武器」。



昨晚的香港足球會盃由潘頓策騎「越駿寶」大熱報捷，而練者李易達取得今季第十二場頭馬，他賽後說：「『越駿寶』剛戰搏失實在欠運，其性能是純鬥後勁，早段不能用力太多，今仗總算成功補中。此駒來港初期身瘦兼不服水土，花了很多時間才搞好，今季取得兩場頭馬，令我特別開心。」



而潘頓雖為李易達捧盃，但在之後場次卻策騎「大情人」僅勝李廄的「其樂無窮」，梅開二度兼成為騎師王，前駒今仗在谷草長途賽取得連捷。潘頓表示：「雖然『大情人』今仗跑千八米不及長途賽理想，但上場勝後曾安排小休，順利養回新鮮感，所以早段能夠輕鬆跟隨，末段逐步追趕，終點前力壓對手險勝。此駒仍未見盡，狀態也有上升空間，不過之後應該要增程角逐了。」



容天鵬梁家俊帶盈來



至於另一錦標的警察盃，則由梁家俊策騎的「帶盈來」半冷掄元，練者容天鵬透露：「『帶盈來』今仗贏在負輕磅，而且谷戰的對手較弱，其實賽前戰略並非留後跑，只是牠出閘慢了，幸好梁家俊有耐性，慢慢找空位上前，結果成功後上取勝，希望馬兒季內能多添一場頭馬吧。」



另一方面，昨晚蔡約翰和杜利萊昨晚都起孖，包括合作勝出「秘密武器」，而另一馬蔡廄頭馬則是田泰安建功的「駿明珍寶」，騎者表示：「『駿明珍寶』曾小休，所以今次賽前兩課試閘走勢平常，但其實之後狀態明顯有進，加上本身日趨成熟，臨場早段步速甚快，有利馬兒從後越過對手贏馬，此駒今仗展示出良好走勢，相信升上三班之後，遇上有利形勢應該可以再捷。」



此外，已連續六戰未贏的郭能，昨晚憑「聚歡笑」破悶局，此駒今仗季內三捷，練何良笑說好在最強對手「綽綽有餘」退出了，否則未知鹿死誰手，他表示：「『聚歡笑』並非高班材料，但勝在忠心肯跑，自從成熟後一直演出準繩，即使落敗也輸得不遠，而剛戰形勢欠佳才會跑第三，今仗有點運氣幫助便成功補中，當然郭能的發揮亦佳。」



記者：文傑、亨利



