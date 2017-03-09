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熱門： 換錯心捐骨髓特首選戰金韓松簡淑兒

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——雷神表演「秀」獨得一W

2017-03-09 列印
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  剛戰一日八捷的莫雷拉，昨晚風頭大減，最終只憑「金剛秀」食頭胡，而練者徐雨石賽後指，其實此駒今仗配黃皓楠都贏得，但強配莫雷拉當然更加穩陣！難怪賠率不足兩倍。

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