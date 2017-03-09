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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——杜利萊為老蔡早復出

2017-03-09 列印
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  昨晚傷瘉復出的杜利萊，憑「秘密武器」及「勝利名星」起孖，賽後他笑說養傷時很少運動，如果多一個星期，狀態會更好，但蔡約翰今戰供騎的「飛霞」及「秘密武器」都機會不錯，所以提早復出，結果取得一W一Q！

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