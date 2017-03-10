﻿魅力知友要添食

周三谷戰，田泰安贏出蔡廄「駿明珍寶」，季內其個人勝仗累積至二十場。周日沙田一戰，田泰安的座騎數目不少於莫雷拉，同樣騎足十場，其中蔡約翰續有支持供騎兩駒，包括上仗正於田泰安胯下開齋的第九場「魅力知友」，而第四場的苗廄「金錢路」季內唯一勝仗也是由田泰安經手，騎者再作馮婦表示兩駒今仗都有贏面。



「魅力知友」兩周前初跑田草千六米，入閘前獨贏賠率由二十倍急跌至八點九倍，終於飛到馬到開齋，周日再戰同程，贏馬功臣田泰安認為這匹蔡廄馬有望添食︰「現年五歲的『魅力知友』質素良好，不過前仗跑千八米時，礙於進度未足，所以沿途跑來重口，亦因而未能展現出應有實力。上場牠縮程跑千六米正合發揮，我以主動跑法讓牠起步後先守在前列，直路初段出頭後便順利直奔終點，其表現令我十分滿意，亦相信牠會如其他的蔡廄質新馬般，今後會不斷進步。『魅力知友』周日再跑千六米，抽得最有利於牠發揮均速跑法的一檔，應有機會連捷。」



金錢路勝在有鬥心



早陣子，田泰安與苗禮德曾有個半月時間並無合作，騎者自二月中復為老苗效力，暫時尚未攜手贏馬。田泰安表示，「金錢路」今仗將有望打破這悶局。



「雖然『金錢路』年紀非輕，但勝在鬥心頑強，陣上經常都跑得接近。季初時，牠更曾在我胯下打破過往谷戰不合的盲門數據，贏馬而回。今次牠出戰田草千四米，路程上肯定比跑谷草一六五○米更合適，只要起步後前領或守到好位，定有機會再入三甲，甚至乎重響勝鼓。」田泰安續道。



其他座騎方面，第三場「天意」上場初跑千四米在田泰安胯下落敗，表現令人失望，田泰安認為這匹蘇廄馬該役只是第二次上陣兼初跑沙田，敗不作準，吸收過兩仗經驗後，周日再戰千四將有較成熟表現。



特約記者：文傑