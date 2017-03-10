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﻿馬場浮世繪——打吡戰三大倉各邀兩外援

2017-03-10 列印
  下周日舉行的打吡大賽，參戰馬名單已於剛周三公布，各路人馬亦已安排好鞍上人選，其中六駒將由海外猛將來港壓陣，務求可在這場總獎金高達一千八百萬元的大賽爭取佳績，由外援操刀的六駒分別出自摩、蔡、東三廄，各佔其二，計為摩廄「鷹雄」配貝湯美、「喜旺寶」配莫雅；蔡廄「達羅素」配布文、「哈蝦巴爸」配韋紀力；以及東廄「大雄圖」配巫斯義、「巴基之星」配蘇兆輝。
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