﻿馬場浮世繪——新市場讓賽極選捧成次熱

莫雷拉和祈普敦昨午離港前往澳洲，周六將在當地分途上陣。莫雷拉會在費明頓馬場出賽，全日九場賽事卜滿座騎，包括在重頭戲千二米一級賽新市場讓賽策騎「極選」爭標，該駒暫為次熱門馬。至於祈普敦就會在悉尼的玫瑰崗馬場披甲八場，其在千五米一級賽古摩亞經典大賽的座騎「潛移默化」，目前是十三倍冷門。



另外，潘頓昨午亦已動身往紐西蘭奧克蘭，明日將在愛沙妮馬場策駒六駒，其中兩駒由蘇保羅的胞弟蘇利雲供騎，包括出戰千二米一級賽系統錦標的「夏日通道」。而曾在港從騎多年並曾在澳門開倉的戴利，亦有一駒交予潘頓操刀。