﻿金錢路直達勝利道

上次日馬的三T，只要肯花一點本錢，其實易中到極，可惜筆者在尾關貪「旌暉」的數據硬淨，所以揀選此駒作馬膽，完全沒有考慮港澳盃步速例快之因素，結果就此錯失中大獎機會！而該條三Ｔ派超過一百六十萬，得四元命中只因當日沒有多寶累積，所以大戶沒有出手！其實賭馬同做人都一樣，有錯要知，知錯要改，希望不要重複犯錯！



今次沙田泥草混合日馬，三T場次沒有編排泥地賽，惟形勢依然不單純，皆因第二關第五場是大長途賽，這類賽事的步速難以估計，即使多數會出現慢步速，但現在流行一招「中段發力」，究竟哪一駒會在中段使出撒手鐧，根本完全無路捉！所以面對此類賽事不如還原基本步，揀馬純粹從實力入手，無謂作出多餘的猜想！



今次草地賽用C＋3跑道角逐，而季內已上演六次田C＋3賽日，無論場地是利放還是公平，轉彎利內疊之偏差都一直存在，嚴重而且穩定，這無疑可以收窄選馬的範圍。



三T頭關四班千四米，今場點睇都唔似有步速，跑法主動的「金錢路」五檔起步，估計早段可輕易埋欄在前領放，賺慢步速的有利形勢下，坐位望贏應無太大問題，始終上次此駒跑一向不利放頭的沙田A跑道，能夠跟前跑一席第二名絕對是超水準之作！因為，今季田A能夠一放到底的頭馬寥寥可數，所以「金錢路」近況是極之出色！



次關第五場四班二千二百米，「進綵」以往靠後上爭勝，但近兩仗落到四班後，就可以用主動跑法而有不俗表現，證明實力甚超，近兩仗只是輸快步速而已，今次只要際遇好一些，應可坐位望贏。



尾關第六場三班千二米，「開心歡星」上次雖賺貼欄之利，但直路確實長時間受困，否則必有三甲，今次狀態進一步提升，一檔起步又可賺盡形勢，三甲甚穩。



