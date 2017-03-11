﻿包裝鬥士做回正印

「包裝鬥士」上回在谷中披甲，與同家族名下系兼同廄的「包裝騎士」同室操戈，賽前人盡皆知只屬副車。皆因當晚是今屆跑馬地百萬挑戰盃的決勝夜，「包裝騎士」要爭取勝仗追過本來領先的東廄「開心駿馬」，「包裝鬥士」無理由手指拗出不拗入，阻撓「包裝騎士」成今屆谷中狀元這好事。結果，「包裝騎士」得償所願之餘，「包裝鬥士」的表現卻也不差，在那場一班谷草一六五○米賽事中，全程中置得第五名，只負於「包裝騎士」個多馬位而已，足見雖屆七歲之齡，依然跑得兩腳。



為「包裝騎士」吶喊一仗後，「包裝鬥士」今回返落二班跑泥地一六五○，心無旁鶩，當是做一次正印的時候。在港服役已近四年，別小覷「包裝鬥士」泥戰經驗甚少只得兩回，惟上季跑千二入Q，今季跑一六五○亦入Q，顯而易見，其實甚精此道。今次重彈舊調，姚本輝用到莫雷拉已屬明刀明槍，再加上排得有利五檔，相信經此一役，今季莫雷拉騎姚廄馬的戰績，將會更為彪炳。暫時，練騎季內合作十次得五冠兩亞，勝出率達五成、入Q率更達七成，次次搏殺不特止，還搏得準。



聶駿