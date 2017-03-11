為「包裝騎士」吶喊一仗後，「包裝鬥士」今回返落二班跑泥地一六五○，心無旁鶩，當是做一次正印的時候。在港服役已近四年，別小覷「包裝鬥士」泥戰經驗甚少只得兩回，惟上季跑千二入Q，今季跑一六五○亦入Q，顯而易見，其實甚精此道。今次重彈舊調，姚本輝用到莫雷拉已屬明刀明槍，再加上排得有利五檔，相信經此一役，今季莫雷拉騎姚廄馬的戰績，將會更為彪炳。暫時，練騎季內合作十次得五冠兩亞，勝出率達五成、入Q率更達七成，次次搏殺不特止，還搏得準。
聶駿
警方前年放蛇，拘捕七名UBER司機，其中五人被控「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而在道路上使用車輛」罪，昨天在法院裁定罪成，成為首宗案例，五人各被判罰款一萬元及停牌十二個月。UBER對裁決失望，指法例過時。的士團體歡迎裁決，運輸署冀判決起阻嚇作用，強調會繼續執法。 手機召車程式UBER三年前登陸香港，持駕駛執照者只要有符合條件的座駕，便可申請加盟成為司機，透過手機程式接單。UBER以彈性上班、優質服務為賣點，與的士行業形成直接競爭，但一直因無購買第三者意外保險及非法載客牟利備受批評。 署任主任裁判官蘇惠德指，法例原意是要規管及限制道路汽車，亦打擊...
2017-03-11
韓美部署薩德風波持續發酵，中國官民反制措施亦不斷升級。繼郵輪公司不停泊南韓港口改往日本外，內地多間航空公司亦大幅削減赴韓航班，甚至有內地網民呼籲停止出口大白菜到南韓，令當地無原料製作泡菜。 國家旅遊局要求旅遊業界停止推廣赴韓旅遊產品、提醒民眾小心選擇旅遊目的地，重挫當地酒店業。皇家加勒比國際遊輪早前宣佈，將會取消郵輪停泊南韓港口後。內地郵輪公司天海郵輪亦決定調整旗下十四班郵輪航線，取消停泊濟州、釜山等韓國港口，改為停泊日本港口。 而內地多間航空公司亦加入抵制南韓行列，大幅削減赴韓航班，甚至停飛赴韓航線。其中，寧波機場所有赴韓航線短期內停飛，東方航空寧波至濟州航線今起...
2017-03-11
南韓法院昨天一致通過重用親信干政的總統朴槿惠被彈劾下台，成為當地史上首位被彈劾下台的總統。據南韓中央選舉管理委員會規定，當彈劾通過，要在六十日內選出新總統。一批朴槿惠支持者在法院外示威，與防暴警察發生衝突，至少釀成兩死三傷。 自朴槿惠被揭發重用親信干政後，去年十二月九日國會通過彈劾議案後，憲法法院經過三個月聆訊及商議，昨日八位憲法法院法官一致贊成彈劾，法官形容「朴槿惠嚴重損害代議制民主精神和法治」。而憲法法院的彈劾審判是一次裁決終局的制度，因此不能對判決提出異議或上訴。朴槿惠代表律師批評判決不公，會商討下一步行動。 根據南韓中央選舉管理委員會規定，當彈劾通過，下屆總...
2017-03-11
長實旗下的馬鞍山星漣海，主打3房及4房大單位，項目日前率先公佈首批93伙價單，發展商更提供最高21.25%折扣及代繳印花稅優惠，折實約945萬元入場。 長實地產執行董事趙國雄表示，「今批星漣海的單位價格，可以用『頭啖湯』去形容。由於此批單位主要位於低層，日後項目的提價空間亦大，將來價錢一定會調整。」 星漣海首張價單涉及93伙，當中包括36個3房連套房戶、42個4房連套房戶、9個4房連雙套房戶，以及6個連平台特色單位。銷售安排方面則於稍後公佈。 除了早前公佈的指定4房戶買家可優先認購車位之外，發展商亦提供多項折扣優惠，其中採用180天即供付款方法的買家，可享8%折扣，若...
2017-03-11
九倉(004)主席吳天海前日在業績會上明言，不會再為有線寬頻(1097)注入新資金，昨日有線復牌股價即狂瀉，最多曾挫逾46%，市值單蒸發近6億元。九倉母公司會德豐(020)主席吳宗權昨日於業績會上表示，現時有線要集中看財務顧問意見，再交由董事局考慮，在報告未出之前，很難就事件再作補充。 有線電視前日中午停牌，昨日復牌隨即大幅下跌，最多曾狂瀉逾46%，跌至0.5元，臨近收市跌勢才略為喘定，但仍大跌34%，收報0.61元，單日市值蒸發近6億元。至於九倉則創出52周新高，曾升至68.45元，收市報67.65元，升8.6%。 九倉急升8.6% 被問及有線賣盤多時仍未成功，並...
2017-03-11
三線作戰的曼城進入地獄賽程，今晚英足盃八強遠征米杜士堡，為調兵遣將費煞思量的領隊哥迪奧拿就算派副選應戰，也要當上怪獸領隊對球員諸多管制，預計有中場指揮官大衛施華領脾的藍月小勝過關，敲讓球主客和讓一球「和」。 （樂視今晚8:15直播） 今屆英足盃改制，八強賽和須加時，加時階段可作第四個換人，連同今仗藍月四周要三線六戰，體力分配至關重要。領隊哥迪奧拿化身怪獸領隊諸多限制，開季前已關閉訓練基地Wi-Fi的措施當然繼續。哥帥解釋：「上網已成生活一部份，但我不喜歡看到球員在接受物理治療等時間仍看手機訊息，他們扣除訓練時間，一天仍起碼有十至十二小時可覆短訊。」另外，哥帥還提高對...
2017-03-11
「Let's Live Better」是時尚連鎖店連卡佛的生活概念主題，今季特意引進多個充滿個性的潮流新裝，當中結合街頭風與機能性，凸顯着用者活力一面。 穿着充滿街頭型格的運動服是詮釋活力的一種方式，來自澳洲的新晉品牌P.E Nation除了鮮彩奪目，更富動感造型，散發出青春甜美；同樣是澳洲品牌的The Upside，就有細緻的和風圖案作點綴，充滿日系美感。另外，來自上海的Particle Fever，也是集功能與時尚於一身的新勢力。至於鞋履方面，有美國加洲的新世代運動鞋Athletic Propulsion Labs，品牌深得一眾名人粉絲如Olivia Pale...
2017-03-11
現年55歲的劉德華1月17日於泰國拍攝代言廣告時不慎墮馬受傷，住院休養近兩個月後，他昨早於官網「華仔天地」更新網誌及新相，宣佈終於可回家休息。華仔坦言雖暫仍未能站起來，但「一切都開始晴天」，並謂「相信我！我很快就可以自己站起來！」本報記者 墮馬受傷的劉德華自1月19日凌晨乘醫療專機抵港，隨即被送往養和醫院接受治療，後經醫生診斷盆骨多處骨折，筋腱肌肉嚴重拉傷，令不少娛圈好友、歌迷等憂心不已。華仔住院近兩個月，昨早分別透過其電影公司發表聲明，及於官網「華仔天地」向歌迷宣佈出院喜訊！ 「差點跳起來抱醫生」 華仔於官網以「我回家了……」作題，並寫道前日做了一天體檢後，於傍晚...
2017-03-11
九倉集團前天公佈業績，主席吳天海爆出大新聞，說旗下的有線寬頻已終止所有出售的洽商，集團對有線寬頻不會再延續資金承諾，未來將檢討是否再延續有線牌照，以及會否開辦新的免費電視台奇妙電視。 這個消息甚有震撼性，我有很多好友在有線做事，都是很出色的新聞工作者，聽到九倉主席吳天海這個講法，心中不期然亦泛起濃重的哀愁。 我過去曾講過，自己在一九九○年時，在一本叫《政經周刊》的雜誌工作，雜誌營運一年後結業，當時一眾同事聚首時，淚流滿面，自己亦在人生打工的初階段，感受到深刻教訓。 記得年初有電台評論到公司發花紅，說有些公司的花紅很少，令打工仔很不開心，當時我就說間間公司都希望多發花紅，但香...
2017-03-11
上次日馬的三T，只要肯花一點本錢，其實易中到極，可惜筆者在尾關貪「旌暉」的數據硬淨，所以揀選此駒作馬膽，完全沒有考慮港澳盃步速例快之因素，結果就此錯失中大獎機會！而該條三Ｔ派超過一百六十萬，得四元命中只因當日沒有多寶累積，所以大戶沒有出手！其實賭馬同做人都一樣，有錯要知，知錯要改，希望不要重複犯錯！ 今次沙田泥草混合日馬，三T場次沒有編排泥地賽，惟形勢依然不單純，皆因第二關第五場是大長途賽，這類賽事的步速難以估計，即使多數會出現慢步速，但現在流行一招「中段發力」，究竟哪一駒會在中段使出撒手鐧，根本完全無路捉！所以面對此類賽事不如還原基本步，揀馬純粹從實力入手，無謂作出多餘的...
2017-03-11