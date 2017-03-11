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﻿馬場浮世繪——楊明綸明日座騎全部易配

2017-03-11 列印
  受薪董事小組接獲通知，騎師楊明綸因右手受傷而入院。因此，楊明綸不適宜履行明日賽事的策騎聘約。小組批准下列馬匹易配：第二場「金叻星」改配吳嘉晉、第三場「極品」改配何澤堯、第四場「火天大有」（稍後公布）、第五場「心有靈犀」改配蘇狄雄、第六場「必得勝」改配梁家俊、第七場 「炸魚薯條」改配蔡明紹、第九場「雄心速龍」改配蔡明紹、第十場「喜盈運」改配何澤堯。

  至於楊明綸何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。

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