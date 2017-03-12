﻿勝在有方——必得勝有力連捷

「必得勝」外地和來港後之賽績表現不算準繩，上季於田草千二之亞軍也只值三班中級。但轉投容天鵬馬房後近期走勢有進，於谷草熱身後回到此程能氣走「風火勁駒」，而跟季內演出特準之「奮鬥雄心」跑近，水準比上季提升。剛戰排檔外移，遇上中等偏慢步速，於不算有利之外疊以終極時速21秒86彈離相對有利之「風火勁駒」，後駒再出蝕位多也能補中，末段比今次又同場之「開心歡星」快了0.91秒，屬姿態和段速出色之頭馬。季內較遲復出而只跑三仗，大馬體重僅微跌，配合馬房攻勢而來，有力連捷。



「英明勇將」上季來港首兩仗跑田草卑三均能勝，最近於千四也能得接近之殿軍，可能如今重返此程威力最強，至少對手減弱了，屬前駒最強對手，可博半冷W。「開心歡星」上仗初出能跟新勝之「恆駿寶駒」跑近，外地演出準，用雷神續排黃金一檔，第三勢力。



方駿暉



