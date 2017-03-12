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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——快無極磅輕有機

2017-03-12 列印
        第三場搶放馬得「海嵐一號」及「駿瑪」，步速會正常偏慢。「海嵐一號」季初千四入位水準不俗，其後報跑不同路程，今仗吼準千四用蔣嘉琦，成冷會出擊。「再石磨藍」潛伏多時，今仗排二檔及配祈普敦，半冷又會出擊。「瀟灑王子」四班有優勢，但有點均速及重磅，位置機會偏高。「飛雲寶」上仗小試牛刀，大冷可兼顧。

        第八場放頭馬有「快無極」、「心花怒放」及「旅遊首席」，步速應會甚快。「快無極」長優於短，變化地特佳，負磅甚輕有冷機。「旅遊首席」蔣嘉琦跑兩次泥地全勝，人馬合拍要重視。「傾心星」賽績最勁，兩勝泥地一哩均負重磅做高水準，配腳宜兼顧。「包裝鬥士」鬥志鮮明，負重磅則是位置機會較高。

文孝



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