﻿Simon Says——快無極磅輕有機

三線作戰的曼城進入地獄賽程，今晚英足盃八強遠征米杜士堡，為調兵遣將費煞思量的領隊哥迪奧拿就算派副選應戰，也要當上怪獸領隊對球員諸多管制，預計有中場指揮官大衛施華領脾的藍月小勝過關，敲讓球主客和讓一球「和」。 （樂視今晚8:15直播） 今屆英足盃改制，八強賽和須加時，加時階段可作第四個換人，連同今仗藍月四周要三線六戰，體力分配至關重要。領隊哥迪奧拿化身怪獸領隊諸多限制，開季前已關閉訓練基地Wi-Fi的措施當然繼續。哥帥解釋：「上網已成生活一部份，但我不喜歡看到球員在接受物理治療等時間仍看手機訊息，他們扣除訓練時間，一天仍起碼有十至十二小時可覆短訊。」另外，哥帥還提高對...

2017-03-11