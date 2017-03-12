﻿翠絲過兩關——瀟灑王子鬥志無疑

回看上周日賽事，筆者覺得蔣嘉琦將「獅子驄」放得太快，所以敗不作準。事實上，馬房可能早已把今仗作為出擊目標，因為此駒在四班質素超級。馬兒不時在三班也可接近，於四班作賽絕對虎入羊群。當然，用巫顯東或未能發揮出最佳水準，但是減十磅兼有不俗分頭，一試無妨。
此外，「瀟灑王子」上仗跑第三水準一般，所以不但沒有加分，還被減了一分。不過，今次換上了莫雷拉，於四班作賽便不能低估。雷神過往騎許多難出頭的馬，均有本事發揮出最佳水準，文家良偉今季成績落後，鬥志亦無疑問。
珊翠絲
警方前年放蛇，拘捕七名UBER司機，其中五人被控「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而在道路上使用車輛」罪，昨天在法院裁定罪成，成為首宗案例，五人各被判罰款一萬元及停牌十二個月。UBE...
2017-03-11
韓美部署薩德風波持續發酵，中國官民反制措施亦不斷升級。繼郵輪公司不停泊南韓港口改往日本外，內地多間航空公司亦大幅削減赴韓航班，甚至有內地網民呼籲停止出口大白菜到南韓，令當地無原料製作泡菜。 國家...
2017-03-11
南韓法院昨天一致通過重用親信干政的總統朴槿惠被彈劾下台，成為當地史上首位被彈劾下台的總統。據南韓中央選舉管理委員會規定，當彈劾通過，要在六十日內選出新總統。一批朴槿惠支持者在法院外示威，與防暴警察發生...
2017-03-11
長實旗下的馬鞍山星漣海，主打3房及4房大單位，項目日前率先公佈首批93伙價單，發展商更提供最高21.25%折扣及代繳印花稅優惠，折實約945萬元入場。 長實地產執行董事趙國雄表示，「今批星漣海的單...
2017-03-11
九倉(004)主席吳天海前日在業績會上明言，不會再為有線寬頻(1097)注入新資金，昨日有線復牌股價即狂瀉，最多曾挫逾46%，市值單蒸發近6億元。九倉母公司會德豐(020)主席吳宗權昨日於業績會上表示，現時有線要集中看財務顧問意見，再交由董事局考慮，在報告未出之前，很難就事件再作補充。 有線電視前日中午停牌，昨日復牌隨即大幅下跌，最多曾狂瀉逾46%，跌至0.5元，臨近收市跌勢才略為喘定，但仍大跌34%，收報0.61元，單日市值蒸發近6億元。至於九倉則創出52周新高，曾升至68.45元，收市報67.65元，升8.6%。 九倉急升8.6% 被問及有線賣盤多時仍未成功，並...
2017-03-11
三線作戰的曼城進入地獄賽程，今晚英足盃八強遠征米杜士堡，為調兵遣將費煞思量的領隊哥迪奧拿就算派副選應戰，也要當上怪獸領隊對球員諸多管制，預計有中場指揮官大衛施華領脾的藍月小勝過關，敲讓球主客和讓一球「和」。 （樂視今晚8:15直播） 今屆英足盃改制，八強賽和須加時，加時階段可作第四個換人，連同今仗藍月四周要三線六戰，體力分配至關重要。領隊哥迪奧拿化身怪獸領隊諸多限制，開季前已關閉訓練基地Wi-Fi的措施當然繼續。哥帥解釋：「上網已成生活一部份，但我不喜歡看到球員在接受物理治療等時間仍看手機訊息，他們扣除訓練時間，一天仍起碼有十至十二小時可覆短訊。」另外，哥帥還提高對...
2017-03-11
「Let's Live Better」是時尚連鎖店連卡佛的生活概念主題，今季特意引進多個充滿個性的潮流新裝，當中結合街頭風與機能性，凸顯着用者活力一面。穿着充滿街頭型格的運動服是詮釋活力的一...
2017-03-11
現年55歲的劉德華1月17日於泰國拍攝代言廣告時不慎墮馬受傷，住院休養近兩個月後，他昨早於官網「華仔天地」更新網誌及新相，宣佈終於可回家休息。華仔坦言雖暫仍未能站起來，但「一切都開始晴天」，並謂「相信...
2017-03-11
九倉集團前天公佈業績，主席吳天海爆出大新聞，說旗下的有線寬頻已終止所有出售的洽商，集團對有線寬頻不會再延續資金承諾，未來將檢討是否再延續有線牌照，以及會否開辦新的免費電視台奇妙電視。這個消息甚有震撼性...
2017-03-11
第二場四班一二○○米。選此場來推介，好像有點馬虎，因為橫看豎看，似乎都是「獅子驄」與「陽明秋秋」兩駒之爭，若兩駒跑出水準，其餘「心感」、「包裝巨星」等邊線馬應只是爭T腳。問題是分頭較好的「獅子驄」是否有力擊敗全熱門「陽明秋秋」而已。 當然，蔡廄質新馬經常愈跑愈進步，加上有雷神之助，不能純以牠上仗表現作計馬因素。以上仗計，「陽明秋秋」能力逼「萬利高」，而後駒又是出自352場次強組賽事，水準當然要尊重，不過考慮到當日場地利追多於利放，而且頭八百米步速也比標準快逾0.4秒，領放的「線路神駒」最終只負三身位，而「獅子聰」若比後駒高半班，今次跑C+3欄又會對前領馬有利，則未必...
2017-03-12