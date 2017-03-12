﻿翠絲過兩關——瀟灑王子鬥志無疑

徐雨石可以說是師承簡炳墀，所以作風也近似，不時見到此倉馬匹跟前走，以及性賦較耐拼。今次石哥便安排了「獅子驄」匆匆出擊，同場有「陽明秋秋」擔飛，預計這匹石廄馬會換來分頭，值得一博。



回看上周日賽事，筆者覺得蔣嘉琦將「獅子驄」放得太快，所以敗不作準。事實上，馬房可能早已把今仗作為出擊目標，因為此駒在四班質素超級。馬兒不時在三班也可接近，於四班作賽絕對虎入羊群。當然，用巫顯東或未能發揮出最佳水準，但是減十磅兼有不俗分頭，一試無妨。



此外，「瀟灑王子」上仗跑第三水準一般，所以不但沒有加分，還被減了一分。不過，今次換上了莫雷拉，於四班作賽便不能低估。雷神過往騎許多難出頭的馬，均有本事發揮出最佳水準，文家良偉今季成績落後，鬥志亦無疑問。



珊翠絲







