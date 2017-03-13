﻿三練者梅開二度 巫顯東首度起孖 祈普敦帽子戲法封王

昨日沒有盃賽，祈普敦表現出色，先為苗廄贏「大爆發」及「再石磨藍」，後再贏摩廄「人民武士」，大演帽子戲法並成為騎師王。至於莫雷拉、大摩、蔡約翰、巫顯東和沈集成都梅開二度，其中巫顯東與沈集成憑「育成寶貝」取得師徒合作的首場頭馬。此外，蔣嘉琦第六場犯規，被罰停賽三日及一萬元。郭能則第九場犯規，罰停賽兩日。



祈普敦上周六回澳洲客串，結果取得一贏五位，昨日他行色匆匆趕返，果然心中有馬，而且旺氣持續，憑「大爆發」、「再石磨藍」及「人民武士」中三元兼成為騎師王。至於前兩駒都是苗廄馬，練者苗禮德賽後說：「『大爆發』上場全程未能望空下落敗，根本不值多談，由於其勇態保持，所以能在三周內第三次上陣，今次更贏出在港首場頭馬，實在相當難得。此駒馬主年輕，對賽馬運動充滿熱誠，在外地亦有養馬，希望日後我們會加強合作，論馬再出跑谷草或泥地可以再捷。『再石磨藍』跑千四米最正宗，上場因起步稍慢，未能取得預期位置，今次排位好得以守有利位置，加上步速合適，終於交出頭馬。此駒馬主已支持我十八年，能夠替他贏馬實在特別高興。」



而之前一戰泥地即勝的「人民武士」，今仗再以輕鬆姿態取勝，令練者大摩季內獎金衝破一億元大關。馬主田北俊表示：「『人民武士』今仗沿途走外疊，多走了不少冤枉路，最終仍能取勝，看來真的一如大摩所講，其泥地性能較佳，可惜香港的泥賽編排不多，所以下次應會回師田草，且看大摩如何部署了。」



此外，莫雷拉昨日雖失落騎師王，但仍憑「彪形猛漢」及「當家精選」兩匹都不足兩倍的大熱門贏馬，前駒今仗險勝，練者蘇偉賢指：「『彪形猛漢』今仗贏來較預期驚險得多，如果之後不繼續進步，要再贏可能有阻力，我會讓其小休再部署，並與莫雷拉商討，再出應該跑一千米或千二米。」



另一方面，巫顯東昨日憑「獅子驄」及「育成寶貝」梅開二度，前駒練者徐雨石指：「『獅子驄』今場落班兼配減十磅的巫顯東，實在非常着數，加上田草C+3欄出馬較少，更有利牠快放爭勝，希望巫顯東贏馬後信心提升，繼續有好成績。」



而「育成寶貝」練者沈集成，則另贏「華麗再現」包辦第四口孖寶，他賽後說：「『華麗再現』目前才四歲，仍有進步空間，加上今場負輕磅，本來賽前我想找莫雷拉壓陣，但他卻不揀騎，如今益了梁家俊。此駒是長途材料，適合的賽程有限，希望今次加分不多，方便之後部署。」



記者：文傑、亨利