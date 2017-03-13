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﻿馬場浮世繪——何澤堯爆冷並非罕曾見

2017-03-13 列印
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  昨日第六場賽事，方廄「罕曾見」在何澤堯胯下爆出一百倍W，這是他從騎以來賠率最冷的頭馬；而騎者今季暫時取得十場頭馬，除了「罕曾見」之外，還有四十七倍的「舖舖旺」、四十倍的「齊齊健康」及三十九倍的「天合」，絕對可以說是爆冷專家！

  至於「罕曾見」練者方嘉柏賽後表示：「『罕曾見』今仗能夠爆大冷取勝，實在令我感到十分驚訝，因為賽前其狀態很普通。究其原因，可能是因為今次臨場步速夠快，而且場地又較鬆軟，有利牠後追所致。不過，我向來贏馬不計賠率，只要能夠有頭馬交出已感滿意。」
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