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﻿馬場浮世繪——田泰安季內第二度平頭W

2017-03-13 列印
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  昨日第九場賽事，末段田泰安策騎「魅力知友」後上加飛，勢頭似乎可追越領放的「美麗寶寶」，但在衝線一刻，前駒馬頭剛好縮回，結果影相後要與後駒分享冠軍殊榮。無獨有偶，季內之前另一次平頭冠軍亦與田泰安有關，當時他策騎「越影」與「海翡翠」取得平頭冠軍。
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