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﻿馬場浮世繪——沈集成師徒終合作贏馬

2017-03-13 列印
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  巫顯東昨日憑「獅子驄」及「育成寶貝」起孖，後駒更是首度為師傅沈集成贏馬。賽後沈集成自然開心，他更表示徒弟上周騎「中游新星」跑第二差點運氣，今次取勝的確為他們減低不少壓力。
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