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﻿馬場浮世繪——金錢路爆芝麻骨要收停

2017-03-13 列印
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  苗禮德昨日在頭段場次起孖，但有得亦有失，因第四場「金錢路」於直路初段被收停，工作人員其後架起帷幕，一度以為馬兒要人道毀滅，但之後卻上運馬車離去，據悉其芝麻骨爆裂，暫未知命運如何。
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