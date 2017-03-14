﻿實力飛駒強手已去

今期三T沒有多寶累積，而且綜觀三關賽事形勢也不算單純，即使想碰碰運氣，都不值得用太多本錢，因派彩最多也不過二百多萬而已。



頭關第四場四班一六五○米。此場不乏快馬，而且扳到莫雷拉的前置型馬「盈豐駿駒」排了十檔，步速較難估計，故不宜選膽。除了「盈豐駿駒」、「勁勇威龍」、「家多福」等季內一再有好表現，沒理由捨棄之外，「開心旅程」上仗轉彎走不利的三疊而敗不脫節；「埼豐」上仗初跑此程在極快步速下跟放只負四個多身位；「君子承諾」自增程跑中距離後已一再交出好追勢；以上三駒都屬有三甲機會而不算穩健，但跑出水準卻有機會出冷W的邊線馬，宜一併兼顧。



次關第五場三班一○○○米。純鬥快的場合，根據近績，放頭馬不離「美麗皇牌」或「實力飛駒」，但前駒上仗在馬少場合出戰，且不排除有很多對手懾於「翩翩」而沒有交出正常水準，所以其一席第三頗有人棄我取的味道，論穩健應遠不及「實力飛駒」。



「實力飛駒」自上季插班開始，每一場都可交出應有表現，屬於極忠心的一類。之前兩仗跑三班此程稍為失準，全因遇上跑法相近的強勁對手「首映」，名次倒退非關本身演出下滑，這從上仗增程僅敗可印證。今番強手遠去，「實力飛駒」有望再次輕鬆地領放，照理可坐位望贏，馬膽不作他想。



尾關第六場三班一二○○米。筆者認為此關優劣分明，但投注T卻不算簡單，原因有膽易腳難之感。「騰龍超影」前仗在慢步速下後追力逼「星光大師」，演出已比三一三場次負於「中華寶貝」進步，上仗名次大倒退，除了因為該場有多匹八十分以上的強手外，在步速及場地均極不利追下，此駒沿途留至尾列，最後能收窄至只負三個多身位，表現絕不遜之前上名。今仗改由潘頓執韁兼排好檔，有力破悶局。



最強對手是「運財童子」，上仗初次在三班跑此程，在步速頗快下一早已移出二疊望空緊追「實力飛駒」，但依然可保持走勢至最後一百米，當鞍上人半放棄時才明顯轉弱。有過上仗經驗，莫雷拉應有更好的發揮，加上今仗對手減弱，亦有坐位望贏機會。餘駒爭W機會似不高，但位置則難說，若注碼容許，個人會考慮以雙膽拖全餐。