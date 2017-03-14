﻿事勝意明刀明槍

苗禮德近來出招認真明刀明槍，但凡安排搏殺全功未竟的馬匹匆匆再戰，都定然咬緊牙關再拼一仗，而且每多能得手補中。例子既有早前的「雄霸」，也有剛戰的「再石磨藍」，兩皆落敗一仗而隨即於一星期後本利歸還，則循此攤路，毋須擔心列陣於第七場三班一六五○米的「事勝意」，今仗會欠攻堅決心。



「事勝意」於孫達志散倉後，今季在苗禮德手上已是脫胎換骨，先在四班谷草一六五○米直落四仗非冠即亞，即使前仗回升至三班跑同程，其一席第五也僅落後頭馬四分三個身位，這匹五歲馬的反彈勢頭有多大，相信連苗禮德也說不準，只知有風就要駛盡，贏得就贏。上周三如非困足大條直路，是否連跑千八米亦可奏捷，難有定論，惟既匆匆入紙於明夜谷戰，跑的是拿手好戲，則肯定倉主是心不忿，上訴要快。苗禮德剛於周日建了兩功，今回「事勝意」再捷的話，上周「事勝意」之失，已盡將功補過。



聶駿