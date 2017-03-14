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﻿閘中尋寶——同進及鋒而試

2017-03-14 列印
同進
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  第一場四班千二米，方廄「同進」季內五戰，陣上往往交出一段不俗追勁。其中一月底出戰此程早段不夠快，直路上也未能望空，但餘勢甚勁。上周二戴眼罩出試沙田直路閘，早段懶性稍減，末段扣韁走勢不俗，論狀態已具爭勝水準，明晚對手屬季內最弱一次，機會樂觀。同場偉廄初出馬「友享友賞」試閘頗多，惟早前谷閘開鞭推騎反應平平，有待適應；另賀廄「神速寶」試閘見跑姿不俗，惟腳法應非短途馬，日後加程再留意。

  第三場四班千二米，方廄「喜進」二月連試兩課閘，其中二月中的谷閘見前速銳利，沿途守前列，直路上維持勁勢，進度比一般三歲馬好，今仗有半冷機會。石廄「帝勝之星」近期連番試閘，早段有速度但力騎也欠加速力。容廄「金津輝煌」多番試閘亦有點進展，惟上月試谷閘走勢仍帶牽強，待多跑進步才留意。

思力



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