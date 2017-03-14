﻿競馬智庫——克服難度破風尋寶

看過林超賢導演的《破風》，便明白單車比賽中，破風手為車隊主將迎風開路的重要性。去年十二月二十七日的沙田賽事，西南風吹得相當強勁，馬匹在直路一段都是迎風奔馳，採用前置跑法的馬匹，處境就如破風手一樣，不過造就的只是對手而非隊友。



事隔兩個多月重提舊事，好處是到了這一刻，才能夠驗證到當時的影響，以作將來借鏡。



當日僅得少數前置馬匹能夠交出較佳表現；當中「綽綽有餘」、「海翡翠」、「喜悅繽紛」、「安友」、「紅運精彩」及「嘉應之友」，其後上陣都繼續跑得好，反映成功克服難度便是優質標誌。不過，更有價值的發現，是如「欖球鑽石」、「萬事欣」、「威先生」、「尊兄」、「線路勇駒」及「辣得很」等馬，當時以相當的距離落敗，甚至是跑包尾，卻已先後能大幅提升名次，當中更不乏冷門。



下次再遇頂頭風，還不努力尋寶去？



黄嘉豪