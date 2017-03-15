﻿勝在有方——你知我意馬房搶分

「你知我意」前仗初跑谷草千二得第五，賺了慢步速後走勢只算不過不失，但再出排檔內移，能貼欄跟好位，表現即大幅進步。本身頭兩段造47秒44，跟當晚三、四班差不多，不算太慢，今次又同場之「志友運」和「同進」均無法追近，另有蹄下敗將「天意」、「正本雄心」、「雄霸」和「英姿茂盛」等其後跑得好，總時間跟三班頭馬「星光大師」一樣，難怪後兩駒再出可補中，足證水準甚高而姿態不算吃力。最近再出又走二三疊才走樣，回氣後排檔形勢復好，又可像贏馬時貼欄前置，跑出水準可為馬房搶分。



「同進」大前仗於谷草千二能以終極時速22秒94差點入Q，短直路爆發力夠強，加眼罩望早段能跟中前位置，亦有贏面。



方駿暉