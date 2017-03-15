﻿Simon Says——多多勁驥重開勝門

第三場放頭馬得「歡喜」及「多多勁驥」，步速不會太快。「多多勁驥」上季四勝谷草千二，水準超四班，今仗排二檔會賺形勢，有力重開勝門。「喜進」試谷閘走勢成熟，質素不太差，如有分頭要留意。「八心之煌」是眾矢之的，鬥志最鮮明，但實力其實見底，用莫雷拉成熱，最多位置交代。「奔虹赤」所造水準暫不太高，檔好則有接近機會。



第七場放頭馬得「駕善」，步速不會快，屬鬥衝一段的賽事。「雷公鑿」兩戰谷草一哩都接近，具三班頂水準，忠心好馬磅輕檔好，連勝機會不低。「至尊無上」上場全程三疊不上不落，今仗半冷必須留意。「比卡超」具二班實力，三班當然可勝，但負重磅並成熱，鬥衝之下位望較高。「勝利仔」大熟大勇，但休息三個月，太熱有戒心。



文孝



