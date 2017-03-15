﻿翠絲過兩關——歐洲之星成冷值博

告達理今季成績落後，看來要盡快追數，否則無法畢業。「你知我意」前次贏得輕鬆，上次排外檔敗不足據，今場對手不多，加上排三檔好位，有力收復前失。再者隔晚賠率有點分頭，相信與蔣小妹近期成績平平有關，但此駒並不難騎，成冷反而更值博。



此外，沈集成今季成績理想，剛戰於沙田又起孖，今晚馬房仍有實力馬列陣，必定乘勝追擊。「歐洲之星」前次贏五班，雖然上次表現一般，但相信與班次無關，而是排檔太差，影響發揮而已。馬兒季初於四班跑第二之役甚有水準，相信只要遇啱形勢，加上有淋地之助，根本四班亦可應付，今次排好位起步，同場快馬並不多，形勢有利發揮。當然，用蔡明紹大家都擔心，但此駒跑法主動，其實不難發揮，換得分頭倒不妨一博。



珊翠絲