﻿柏寶執二攤捧盃

潘頓昨晚賽前身體不適退出，由於其騎師王賠率為五倍以下，所有騎師王投注退款。至於易配的「勁皇子」、「騰龍超影」及「傑飛」都告報捷，前駒捧走心光盲人院百二周年盃，廄侶「威風霸皇」配合搏殺得手，為蔡約翰起孖；而騎者莫雷拉則另贏「威德將軍」及「比卡超」中三元。其餘方嘉柏憑「同進」及「想贏就贏」梅開二度。



潘頓昨日賽前身體不適，原定座騎全部易配，結果「勁皇子」、「騰龍超影」及「傑飛」都益了接手的騎師，其中前駒由柏寶取勝，騎者打破兩個月的頭馬荒，並且捧走心光盲人院百二周年盃；而後駒則是在梁家俊胯下報捷，是他今季為師父蘇保羅贏的第一W。



柏寶賽後開心地說：「雖然我已長達兩個月未贏馬，但並未太過擔心，只知繼續埋頭苦幹，今次有運接手『勁皇子』，總算打破悶局。此駒今仗形勢甚佳，早段守在有利位置，入直路望空便輕鬆出頭。」



莫雷拉中三元



昨晚莫雷拉成績繼續不俗，憑「威德將軍」、「威風霸皇」及「比卡超」中三元，前駒今仗打開勝利之門，練者苗禮德說：「『威德將軍』脾氣古怪，花了我不少時間心機調較，近期牠終於逐漸進步，多次在陣上跑得接近，另外司閘員彭朗德亦給予大量協助，今仗馬兒起步順利，總算贏得在港首場頭馬，以其取勝姿態來看，應該可以再捷，下周三會跑五班一哩賽。」



此外，方嘉柏昨晚憑「同進」及「想贏就贏」梅開二度，前駒臨門由四倍落飛至二點八倍得手，後駒則中段發力突襲成功，練者賽後表示：「『同進』早前初戴眼罩試閘，走規明顯大有改善，加上今仗排一檔，臨場步速正常，可謂集有利形勢於一身才取得勝利。不過，此駒成熟程度仍有進步空間，季內再跑此程續具爭勝機會。『想贏就贏』跟杜利萊特別合拍，雖然牠目前跑較長途程更合，但今場戴眼罩發揮作用，而且杜利萊留放出色，轉彎入直路一段拋離對手，並且維持勁勢過終點，贏出今季第二場頭馬。此駒只是五歲，未嘗不可再捷。」



記者：文傑、亨利