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﻿馬場浮世繪——潘頓不適令騎師王退款

2017-03-16 列印
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  潘頓在昨晚開跑前突然身體不適，座騎悉數易配，而由於其騎師王賠率為五倍以下，根據規例，所有騎師王投注退款。至於潘頓表示食藥後應該無礙，周六會照樣飛去澳洲跑金拖鞋大賽。

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