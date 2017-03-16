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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——一對醉酒男女衝入跑道

2017-03-16 列印
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  昨晚第七場賽事開跑之前，一對男女懷疑醉酒鬧事，齊齊衝入了跑道。馬場保安發現後如臨大敵，多方上前包圍，最終成功將以上兩人帶離跑道，幸好未有影響賽事進行。

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