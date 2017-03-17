﻿雷神︰佳龍駒4檔好跑

周日沙田馬場將上演2017香港打吡大賽，馬會隆重其事，昨晨在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行排位抽籤儀式，大部分參賽馬匹場的騎練與馬主均有出席。早前已在四歲系列賽事香港經典一哩賽與香港經典盃連下兩城的「佳龍駒」，屬今屆最高分參戰馬，再加上抽得有利四檔，莫雷拉坦言滿意，期望周日可一嘗贏香港打吡的滋味。



莫雷拉早前一日贏八場頭馬刷新紀錄後，曾表明捧走今屆打吡，將是其目前的最大目標，昨日「佳龍駒」抽得四檔好位，他難掩興奮心情地說︰「抽籤前，我已對在場的傳媒朋友表示，希望『佳龍駒』會抽到三至七檔，及至馬主洪祖杭上台抽檔之際，我忽有預感覺得『佳龍駒』會抽到四檔，認真有運。『佳龍駒』已準備妥當，屆時肯定會以最佳狀態迎戰，而抽得四好位將有助留放及取位上更靈活，同時又可避免走蝕位，希望『佳龍駒』陣上亦可以發揮出最佳水準，助我贏得首場香港打吡頭馬。」



告東尼自信有機



那邊廂，告東尼今屆遣出三駒迎戰六匹摩家軍，當中「巴基之星」和「大雄圖」均備受注視。告東尼昨日在抽籤儀式上分析兩駒機會時說︰「『巴基之星』不斷進步，兼有長力扳至二千米，而由於牠是後勁馬，排在十三檔的影響不算太大，應有爭勝機會。至於『大雄圖』在英國曾勝二千米，途程適應力已有證明，而上場在港初出贏馬後，其狀態及成熟程度都有進展，今仗出戰打呲，我預期牠在巫斯義胯下會先跟守中間位置，以本身的最佳跑法爭勝。我認為『巴基之星』和『大雄圖』均屬機會馬，最強對手當然是『佳龍駒』。」



此外，「赤兔寶駒」的練馬師何良則表示，縱使抽得五檔起步，但無論排檔如何，「赤兔寶駒」到時都會以留前鬥後的跑法爭標。何良說︰「這匹馬的質素甚高，但因脾氣剛烈，訓練絕非容易，惟情況已在不斷改善，早前牠增程於千八米出賽後，已為今場大賽做好準備，希望屆時會有出色表現。」



特約記者：文傑