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﻿馬場浮世繪——葉主席講心水應總稱均勢

2017-03-17 列印
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  馬會主席葉錫安（上圖右）昨日在打吡抽籤儀式上，大談個人心水，他認為最大贏面的是「佳龍駒」、「美麗傳承」、「巴基之星」和「大雄圖」。反而行政總裁應家柏今次就比較保守無講心水，只謂「佳龍駒」的實力顯然稍高，不過今屆賽事水準甚高，參戰馬實力十分平均，即使較低分的「達羅素」亦一直表現甚佳，絕對不能忽視。
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