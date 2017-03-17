﻿馬場浮世繪——潘頓棄爭金拖鞋望周日復出

潘頓周三晚因身體不適而無上陣，昨日雖有到場操打吡座騎「美麗傳承」，惟事後告知受薪董事小組，會找專科醫生進一步治療，故已取消赴澳洲騎「茶匙」出戰明日金拖鞋大賽的行程，但表示有信心可於周日復出。



另一方面，將於下周日開始在港出賽的新見習騎師潘明輝，昨日已從澳洲回港，並將在下周一開始操馬。至於在澳洲教導他的練馬師Richard Jolly下周亦會來港，先於周二陪輝仔會見傳媒，並會於下周日觀看輝仔在周日賽事的表現。



此外，賽事管制主任獸醫郭沛德昨日通知受薪董事小組，周日第三場摩廄「步步友」昨晨接受檢查時，被發現右前腿不良於行，馬會將繼續密切監察其情況，再作公布。