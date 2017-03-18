﻿大賽專題——神摩合璧 打吡出擊

寶馬打吡大賽明日上演，十四匹四歲精英來自五個馬房，盃王大摩佔其六，對這場大賽，志在必得。若然一戰功成，大摩就會成為香港賽馬史上首位六勝打吡的練馬師，繼早前五連勝香港金盃後，再創新紀錄。



香港打吡大賽創辦於一八七三年，比香港馬會的歷史更悠久。這場大賽的崇高地位源於只限四歲馬參戰，馬匹爭標機會可一不再。今屆打吡大賽為第一百四十屆，過去贏得冠軍最多的練馬師是大摩及已退休的簡炳墀，皆曾五度奪魁。若然明日兵分六路的大摩可再下一城，將在打吡的史冊上獨佔鰲頭。此外，爭取在打吡史冊獨佔鰲頭的，還不止於大摩本人，還有他麾下的「佳龍駒」。



馬會自於二○○六年設四歲馬經典系列賽事，即香港經典一哩賽、香港經典盃、打吡大賽，就只曾有○七年的「俊歡騰」與去年的「首飾太陽」能先下兩城，而於打吡力求盡過三關，可惜都是功敗垂成。「佳龍駒」周日若能攻下打吡，就會是歷史上第一匹囊括到四歲馬經典系列三關的不朽名駒。而其鞍上人莫雷拉，長駐香港馬壇未足四年光景，大賽幾乎贏盡，獨仍欠打吡桂冠，明日亦肯定會盡施其「雷神」功架，望能力壓群雄。



大摩要成為六奪冠軍的第一人，希望不止可寄於「佳龍駒」，還可寄於邀來世界第一高手莫雅壓陣的「喜旺寶」。「喜旺寶」來港前在英國的最後兩戰都由莫雅操刀，人馬早有默契。「喜旺寶」評分雖低於廄侶「佳龍駒」達廿分，但勝在有跑過兼贏過田草二千米的經驗，更是挾三連捷的威勢而臨，實屬莫雷拉要首贏打吡的心腹大患。



講到「喜旺寶」在大不列顛錦標跑得第六名，當然不可不提該役贏馬的「赤兔寶駒」。「赤兔寶駒」來港後由何良訓練，前仗先贏千四，上仗大幅增程跑千八米，末段一度受阻亦跑第三，絕非泛泛之輩。何良為爭從練以來的首場打吡勝仗，部署上按部就班。而五位有份參戰今屆打吡的練馬師，除何良外，沈集成亦未贏過打吡，麾下「四季旺」近兩仗與「佳龍駒」交手俱入三甲，亦屬一路奇兵。



馬場脈搏