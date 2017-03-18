﻿馬場Hot Talk——告東尼力爭七冠！

告東尼先前六奪打吡，其四是得自從騎歲月，轉任練馬師後，先後憑○四年「幸運馬主」與○八年「喜蓮福星」兩度奪魁，今屆兵分三路，最受注目是「巴基之星」。此駒早於上季尾贏新馬賽時已熱爆網絡，雖然早陣子戰績一度回落，不過上場在香港經典盃已威風再現，一如以往後上如飛殺入亞軍，難怪告東尼認為今仗爭打吡排十三檔亦影響不大，反正是疊埋心水同對手鬥後勁。而「巴基之星」今仗若然贏馬，另具歷史意義，將成為首匹出自國際馬匹拍賣會的打吡冠軍。



至於另一匹東廄打吡戰馬「大雄圖」，來港前曾四戰二千米或以上路程，長力絕無疑問，觀乎上仗其後上贏田草一哩的走勢，周日亦有望可與「巴基之星」並駕齊驅，直路鬥衝爭冠軍。到時Tony手掌手背都是肉，但若由「大雄圖」贏馬，潘蘇通就會成為繼前馬會大董榮智健後，第二位兩度捧打吡獎盃的馬主，巫斯義就會同告東尼睇齊，以騎師身份四奪香港打吡。



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