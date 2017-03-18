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﻿馬場浮世繪——步步友退出明日賽事

2017-03-18 列印
  馬會於前日公布了「步步友」的健康情況，受薪董事小組接受通知，該駒於昨晨接受檢查時，被發現狀況惡化，其右前腿不良於行。因此，「步步友」已退出周日賽事。
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