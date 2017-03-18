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﻿馬場浮世繪——大摩生日願望贏打吡

2017-03-18 列印
  昨日是大摩六十七歲生日，其太太FiFi與一班摩廄員工，在馬房內一起切蛋糕為他慶生，期間更順便拜神切燒豬，祈求明日打吡大賽廄內戰馬能順利爭取佳績。

  對於生日願望，大摩希望身體健康，馬房成績愈來愈好，更表示如贏得今年打吡大賽，就是其最好的生日禮物。

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