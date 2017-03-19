﻿勝在有方——索先生蓄銳出擊

「索先生」上季一出即能造終極時速22秒52，從似無可能的位置追近賺盡形勢之「魅力知心」，以後駒其後可在三班交出中級水準計，同屬PPG精英。再出因潘頓取位極不智才失P，敗不足據。今季又再一出即跑得好，排外檔可後上輕取演出甚準之「辣辣椒」和其後能勝之「笑眼光」，當時正是在A跑道。其後跑千四和谷草才敗，不足為據。十二月雖曾缺課，但埋門操足，體重保持，且已確認休後例好，可像廄侶「奪冠」般久休配雷神贏馬。



「環保戰士」季初於三班跟得急也能得殿軍，尚未盡頹，照計現時於四班仍有微利，既曾在二、三班田草同程跑近，用十磅仔不用負重，此跑道利追，大冷可敲。「真好彩」一出即能勝其後贏馬之「運財童子」，能力達精英級，雖曾三度缺課，但體重僅微升，四歲馬有力入前列。



方駿暉



