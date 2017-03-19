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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——都市神話非池中物

2017-03-19 列印
        第五場放頭馬有「愛美麗」及「凱旋星光」，步速會正常。「大籐王」連續兩仗第二水準高，盡顯質素，上仗較遲望空亦衝得勁，休夠增程補中可期。「常拼常勝」上仗全程中外疊而不敵超級馬「美麗寶寶」水準甚佳，用祈普敦有力威脅。「有衝勁」大勇，今仗繼續有得衝，會非常接近。「奪冠」上仗十四檔亦贏，今仗變數增多，太熱只宜作配。

        第六場放頭馬得「育成寶貝」，步速會偏慢。「都市神話」馬仔細細但追勁甚強，出腳瀟洒非池中物，增程強配可表現實力。「萬利高」適宜增程，今仗會合發揮，跟前駒有惡鬥。「佳運來」千四經驗豐富，水準應有班頂，今仗會接近。「育成寶貝」上仗輕勝，換韋紀力雙倍加磅，位望較高。

文孝



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