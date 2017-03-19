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﻿翠絲過兩關——炸魚薯條又派用場

2017-03-19 列印
        賀賢近期重展攻勢，「索先生」今次在四班作賽，加上由雷神操刀，再開勝門應無難度。坦白說，這匹賀廄馬初上陣時，筆者認為其前景秀麗，可惜隨後表現不過爾爾，然而身處四班則肯定夠用，賀賢今季成績落後，有用之馬不用懷疑鬥志。

        巫顯東上周日起孖，今次「炸魚薯條」回降四班，並排好檔起步，又有變身條件了。這匹李廄馬乃是東仔的開齋馬，人馬很有默契，馬兒實力三班不足，四班有餘，剛戰在三班未有太耗力，今仗面對四班弱旅，又可大派用場。

珊翠絲



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