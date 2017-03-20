﻿莫雷拉五W強勢封王 大摩賀賢蔡約翰起孖 佳龍駒四歲三冠登頂

昨日舉行打吡大賽，摩廄「佳龍駒」創造歷史，成為首匹香港四歲三冠王，而練者大摩第六度捧盃，另贏「飛來猛」梅開二度。至於首次贏打吡的莫雷拉，另贏「索先生」、「龍城猛將」、「鎏金驃」及「西方快車」，五W強勢成為騎師王。其餘賀賢和蔡約翰亦起孖，李寶利開齋，客串的韋紀力為沈廄「育成寶貝」取得連捷。黃皓楠第十場犯規，被罰停賽兩日。



昨日焦點自然是打吡，結果「佳龍駒」大熱掄元，成為首匹香港四歲三冠王，騎者莫雷拉則首度奪標，而大摩在第六度捧盃之餘，另贏「飛來猛」起孖，練者賽後表示：「我能夠第六次贏出香港打吡，當然感到特別興奮。雖然『佳龍駒』今仗初跑二千米，但牠路程適應性強，加上具前速，因而起步後不久便守得有利位置，以本身最佳跑法競逐。雖然入直路後『巴基之星』來勢洶洶，但『佳龍駒』早已出頭，且可以維持勁勢過終點，表現相當理想。『佳龍駒』仍在進步中，在今年十二月的香港國際賽，大有機會為港爭光，下一個目標方面，由於下月女皇盃將有廄侶『明月千里』列陣，所以會集中部署角逐五月七日舉行的千六米國際一級賽冠軍一哩賽。」



「『飛來猛』今仗贏在千四米路程最正宗，而且只負一百一十四磅，在變化地角逐有利。至於同場兩匹落敗的廄侶，『無敵飛龍』莫雷拉賽後報告，座騎不適應今日的變化場地，跑不出應有水準。『喜蓮獎星』的騎師則謂馬兒負磅太重，亦不合跑今日場地，所以演出失望。」大摩續說。



另一方面，賀賢昨日強陣出擊，其中有四駒都配莫雷拉，擺明車馬，結果「索先生」及「鎏金驃」都報捷，「奪冠」則入Q。賽後練者高興地說：「『索先生』目前行圈時仍然很緊張，如果情緒可以收斂一點，相信會有更好的成績，今仗牠排十二檔而走位一流，都要歸功莫雷拉，但其實他經常能夠做到！『鎏金驃』一直在進步，今仗跑二千米合腳法，莫雷拉的發揮亦無懈可擊。這匹雄馬並不容易訓練，我會讓牠提早唞暑，希望下季成績會更好。」



至於莫雷拉另外為苗禮德贏出「龍城猛將」，練者賽後指出：「『龍城猛將』速度甚高，同母姊姊曾四勝一級賽，血統一流。上場此駒初出狀態未十足，加上起步時受擠碰，落敗不能作準，熱身後今仗強配莫雷拉，取勝不算意外，而即使只以半馬位擊敗對手，但牠排一檔不利，起步後切入耗力不少，贏馬難度其實甚高，前景值得看俏。」



記者：文傑、亨利