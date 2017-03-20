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﻿馬場浮世繪——六人客串獨韋紀力贏馬

2017-03-20 列印
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  昨日舉行打吡大賽，有六位騎師來港客串一天，而他們除了參與打吡的座騎之外，在其他場次也可以上陣，結果只有韋紀力在第六場憑「育成寶貝」贏馬。而練者沈集成對於此駒取得連捷很高興，他透露：「『育成寶貝』上仗取勝之後，狀態保持得很好，因此相隔一周即再安排上陣，而韋紀力是好騎師，所以交由他執韁。賽前我不大肯定的是，此駒能否應付變化地，如今看來問題不大，相信之後會繼續進步。」

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