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﻿馬場浮世繪——高伯新暫擺脫包尾大幡

2017-03-20 列印
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  剛戰周三食尾胡的高伯新，昨日憑「大籐王」繼續取得頭馬，目前以六W壓過告達理排尾二，賽後他說：「『大籐王』今季上陣以來，演出不斷進步，今仗雖然初跑千六米，但我早預期更合其腳法，果然最終輕鬆取勝，當然騎者郭能留放出色亦值得讚賞。此駒仍有進步餘地，頭馬陸續有來。」
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